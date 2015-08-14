日本汽车和零售商称在天津爆炸事故中有较小受损

路透东京/北京8月14日 - 中国天津滨海新区开发区危险品仓库发生两次大爆炸之后，包括丰田汽车(7203.T)在内的多家日本汽车公司报告称，它们有工厂和汽车受损。

丰田汽车周五称，该公司汽车组装厂以及物流和研发基地的窗户被震碎。但公司称，由于工厂在放一周的高温假，所以没有人受伤。

丰田汽车称，一些车辆受到爆炸影响，公司还在检查车辆受损程度以及受损车数量。

“目前我们认为，汽车受损不是太严重，”该公司驻北京的一位发言人称。

斯巴鲁生产商富士重工业株式会社(Fuji Heavy Industries Ltd)(7270.T)称，其位于仓库中等待通关的100多辆日本进口车车窗破碎。公司称，该仓库不属于富士重工，距离爆炸地约两公里。

马自达(7261.T)称其进口自日本的车辆也受损，具体数量不详。一名发言人称，附近一个展厅的玻璃破碎，已于周四关门。

本田汽车(7267.T)称其工厂未受影响；该区域内所有经销商均正常营业。一名当地发言人称，一些展厅受到轻微影响，但受损程度未知。

日本零售商Aeon Co (8267.T)称，约两公里远的一个商城窗户破碎，周五停业。(完)

(编译 孙国玉；审校 王颖)

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