日本汽车和零售商称在天津爆炸事故中有较小受损

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透东京/北京8月14日 - 中国天津滨海新区开发区危险品仓库发生两次大爆炸之后，包括丰田汽车(7203.T)在内的多家日本汽车公司报告称，它们有工厂和汽车受损。
丰田汽车周五称，该公司汽车组装厂以及物流和研发基地的窗户被震碎。但公司称，由于工厂在放一周的高温假，所以没有人受伤。
丰田汽车称，一些车辆受到爆炸影响，公司还在检查车辆受损程度以及受损车数量。
“目前我们认为，汽车受损不是太严重，”该公司驻北京的一位发言人称。
斯巴鲁生产商富士重工业株式会社(Fuji Heavy Industries Ltd)(7270.T)称，其位于仓库中等待通关的100多辆日本进口车车窗破碎。公司称，该仓库不属于富士重工，距离爆炸地约两公里。
马自达(7261.T)称其进口自日本的车辆也受损，具体数量不详。一名发言人称，附近一个展厅的玻璃破碎，已于周四关门。
本田汽车(7267.T)称其工厂未受影响；该区域内所有经销商均正常营业。一名当地发言人称，一些展厅受到轻微影响，但受损程度未知。
日本零售商Aeon Co (8267.T)称，约两公里远的一个商城窗户破碎，周五停业。(完)
(编译 孙国玉；审校 王颖)
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