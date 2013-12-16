天津宣布对小客车“限购+限行”

路透上海12月16日 -据新华社周日晚间报导，天津市政府周日宣布实行小客车总量调控管理以及实施机动车限行交通管理措施，即“限购＋限行”。至此，中国四大直辖市中，已经有北京、上海、天津三个城市对汽车增量实施了限制措施。

天津市政府通告指出，为优化城市交通环境，缓解交通拥堵状况，改善空气环境质量，实现机动车保有量的合理有序增长，天津市政府决定，自周一零时起，在全市实行小客车增量配额指标管理，增量指标必须通过摇号或竞价方式取得。

周一零时后，单位和个人购置小客车、小客车过户、非天津市小客车转入天津，在申请办理小客车注册、转移及转入天津市的变更登记前，应按照有关规定申请取得天津市小客车指标证明文件。

天津市政府另一份通告还指出，自明年3月1日起，工作日（法定节假日除外）每日七时至九时和14时至19时，禁止外埠牌照机动车在天津市外环线（不含）以内道路通行。

此外，明年3月1日至2015年1月10日，工作日（法定节假日除外）每日七时至19时，天津市及外埠牌照机动车在外环线以内道路实施按照车牌尾号区域限行交通管理措施，按照车辆尾号，区域限行的机动车车牌尾号分为五组，定期轮换限行。

天津目前常住人口1,400多万，中心城区交通拥堵严重，报导称，今后天津将全面实施公交优先战略，加快轨道交通建设，建设公共自行车交通系统和智能交通系统。

中国已是全球最大汽车市场，今年汽车销量预计突破2,000万辆，预计未来每年仍能保持一定增长，这给不少大城市的交通带来较大的困挠。除了北京和上海外，国内例如广州、贵阳等城市已经采取了汽车限购政策。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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