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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 17日 星期一 13:26 BJT

天津爆炸事故遇难人数升至114人

中国天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。另据中国政府网报导，中国总理李克强已于周日（16日）下午赴事故现场，并就下一步救援救治、善后处置和安全生产工作做出部署。路透

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