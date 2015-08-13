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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 13日 星期四 14:35 BJT

天津爆炸事故至周四12时已造成44人死亡

周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库发生爆炸。新华社周四报导称，截至中午12时，爆炸事故共造成44人死亡，其中包括12名消防官兵；住院治疗520人，其中重症伤员66人。报导称，事故并造成周边建筑受损，在灭火过程中发生二次爆炸，导致部分现场人员被困。路透

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