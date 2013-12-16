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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 16日 星期一 14:17 BJT

天津宣布对小客车“限购+限行”

天津市政府周日宣布，为优化城市交通环境，缓解交通拥堵状况，改善空气环境质量，将实行小客车总量调控管理以及实施机动车限行交通管理措施，即“限购＋限行”。至此，中国四大直辖市中，已经有北京、上海、天津三个城市对汽车增量实施了限制措施。图为2013年1月17日资料图片，显示天津一住宅区附近冒烟的烟囱。路透
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