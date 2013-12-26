（修正）天津碳权交易市场开张 计划年发放1.6亿吨碳排放额

(修正标题和内文第三段的措辞)

路透天津/北京12月26日 -中国天津周四启动了国内第五个碳排放权交易市场，标志着中国作为全球最大的二氧化碳排放国，朝着控制环境污染迈出了新的一步。

天津碳排放权交易市场涵盖来自钢铁、化工、电力、热力以及油气开采行业的二氧化碳排放。

在周四的开业仪式上，政府宣布最初的五笔交易共成交45,000份许可，成交价格在26和28元人民币(4.28和4.61美元)。

据地方政府称，首批交易买家包括汉能控股、华能碳资产经营有限公司、中国石油(601857.SS)和中信证券(600030.SS)。

根据开盘交易，天津碳排放权起始价位于其他国内市场的低端水平。

中国中央政府计划，在这个十年末期将每单位国内生产总值(GDP)温室气体排放量降至较2005年低40-45%的水平。政府还表示希望碳排放权交易成为达成目标的主要手段。

天津碳排放权交易市场成立后，当地114家主要排放企业将为超出政府配额的二氧化碳排放付款。此前，深圳、上海、北京和广东省都已经启动了类似计划。

本计划的主要设计者之一、天津科技大学孙振清对路透表示，每年将发放1.6亿份许可，其中15%留给新成员或储备待用，以备政府调整供应之需。

在碳排放权市场，一份许可通常相当于一吨二氧化碳。

天津市发改委不愿评论配额规模及其计算方式。

不过，纳入计划的相关行业每年排放二氧化碳约4,100万吨，这说明许可或许会出现富余。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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