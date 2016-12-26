天津一些领域腐败案件居高不下 基层小官大贪多发--中纪委

路透北京12月26日 - 中央纪委监察部网站周一刊登中共天津市委关于巡视“回头看”整改情况的通报称，一些领域腐败案件居高不下，基层小官大贪多发。专项查处“微腐败”，深挖“贪污挪用、侵占骗取土地征占、旧村改造补偿款，虚报冒领、克扣侵占惠农支农资金”等七类问题。

通报称，10月份以来，共查处79件，处理134人；正在立案审查20件，拟处理27人。针对一名村支书伙同他人骗取返迁房问题，今年5月18日已给予其开除党籍处分，涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理，对11名相关人员进行追责。

为整治买官卖官，建立了买官卖官问题“特别监督档案”。对党的十八大以来查处的受贿案件中涉及买官卖官问题人员情况进行梳理排查，对涉及武长顺案的108人进行逐人排查，共涉及12名行贿买官人员，分别进行了问责处理。

开展干部“带病提拔”倒查。梳理党的十八大以来受到撤销党内职务或撤销行政职务以上处分的局、处、科级干部情况，确定倒查对象74名。经查，1名处级干部存在选拔任用程序不规范的问题，对3名责任人进行了责任追究；其他73人选拔任用过程没有发现违规或失责问题。

根据中央统一部署，2016年6月29日至8月29日，中央第三巡视组对天津市开展了巡视“回头看”。10月9日，中央巡视组向天津市委反馈了巡视“回头看”意见，将巡视整改情况予以公布。（完）