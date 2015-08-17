路透北京8月17日 - 中国天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周一召开第七次新闻发布会宣布，天津爆炸事故遇难人数升至114人，失联人员降为70人。

天津市委宣传部副部长龚建生在发布会上称，截至17日上午9时，遇难者114人，已确认身份54人，其中公安消防人员16人，天津港消防人员23人，民警5人，其他人员10人；未确认身份60人。

由于又有一些遇难者遗体被找到，失联者人数降为70人，其中公安消防人员8人，天津港消防人员56人，民警6人。由于失联人数和未确认身份遗体存在重合，将尽快加快DNA比对。

另据中国政府网报导，中国总理李克强已于周日（16日）下午赴事故现场，并就下一步救援救治、善后处置和安全生产工作做出部署。

李克强强调，这次事故伤亡重大，教训极其惨痛，国务院立即成立事故调查组，要彻查事故原因，依法严格追责、严厉问责、严肃查处，对涉及玩忽职守、失职渎职、违法违规的，要一究到底，坚决处理，决不姑息。

上周三（12日）晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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