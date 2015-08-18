综述：天津爆炸事故引发中国公共安全之忧 背后隐含更多迷思

天津爆炸事故现场被损毁的汽车和集装箱，摄于8月17日。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

作者 沈燕

路透北京8月18日 - 今年6月中国的“东方之星”沉船事故逾400人遇难，尚未看到事故处理最终结果时，"8.12"天津港爆炸事故再令100多条鲜活的生命瞬间消失，也引发民众对公共安全之忧。

尽管天津港爆炸事故的处置还在继续中，巨大的经济损失尚无法估算，危险品仓库爆炸的化学物质对环境污染仍在监测，但对导致此次爆炸事故的天津港国际物流中心区域内瑞海公司背后的故事正成为各路媒体追逐的焦点，也让整个事件更显扑朔迷离。

“这次事故伤亡重大，教训极其惨痛，国务院立即成立事故调查组，要彻查事故原因，依法严格追责、严厉问责、严肃查处，对涉及玩忽职守、失职渎职、违法违规的，要一究到底，坚决处理，决不姑息。”事故发生后中国总理李克强亲赴天津时强调。

他指出，要科学清理现场，稳妥处置各类易燃易爆危险化学品，坚决避免发生次生事故。同时加强大气和水环境监测，完善控制处置和应急工作预案；并要公开透明、权威充分地发布相关信息，及时回应社会关切。

上周三（12日）晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。

根据爆炸事故周二召开的第八次新闻发布会数据，截至18日上午，天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故已经造成114人遇难，仍有57人失联。

在事故中全权负责危化品处置工作的天津市副市长何树山也表示，国务院调查组已成立，会调查整个事故发生的原因。会对企业违法违规的情况，包括发生爆炸的仓库与居民区的距离、审批过程中是否违规和其他情况予以全面调查。

很显然，对该起更像是“人祸”导致的灾难事发原因追究和处置，尤其是从事特种危险行业的涉事公司背景无疑都成为外界关注的焦点。

**汽车和保险股是重灾区**

除爆炸导致的人员伤亡外，天津作为全球第四大货运集散港，爆炸事故对物流和生产企业皆造成严重影响，其中汽车和保险股无疑是重灾区。

据统计，有8,000多辆刚组装的新车在爆炸中被炸毁，包括现代(005380.KS)、雷诺(RENA.PA)、大众(VOWG_p.DE)、丰田(7203.T)等车厂都受创惨重。

有媒体称，雷诺汽车的律师团已到天津，该车企向中国人保投保5亿元。大地保险这次或将赔付约17亿元，由苏黎世保险承保的一个仓库估损22亿元；现代保险的4,000辆车全损。渤海保险截至目前财产险报案19起，车险报案6起。

国机汽车(600335.SS)周二公告称，公司位于爆炸核心区的存储仓库存有公司车辆6,500余辆，货值约30亿元，这些车辆可能部分因爆炸、火灾烧毁或质损。因相关现场尚处于戒严状态，具体损失情况有待核实。

该公司并强调，前述涉及的车辆均已投保，保险索赔流程已启动。

瑞士信贷分析师援引来自中国媒体的初始估计称，天津港“8.12”爆炸事故或产生10亿到15亿美元的保险损失总额，或将成为史上单次事故最大赔偿案。并称受影响的可能大多是中国险企，以及为跨国企业提供保险或者再保险的国际集团。

对于现场到底有多少危险品的疑虑，中央电视台引述公安部消防局副局长牛跃光称，经过数日调查，爆炸现场除了存放氰化钠700吨左右外，仓库另储有800吨硝酸铵、500吨硝酸钾。

他指出，由于瑞海公司办公楼已经被毁，货物记录不清，所以爆炸现场具体的危化品数量有待最终确认，但现在能够确认的危化品数量在3,000吨左右。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。