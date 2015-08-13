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时事要闻 | 2015年 8月 13日 星期四 08:28 BJT

天津港一危险品仓库昨晚发生爆炸 已造成17人死亡

路透北京8月13日 - 新华社周四报道称，周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生爆炸。截至目前已造成17人死亡，32人伤势危重，283人入院观察治疗。

报导称，事故并造成周边建筑受损，在灭火过程中发生二次爆炸，导致部分现场人员被困。

爆炸发生后，现场附近众多居民楼和办公楼出现了门窗玻璃震碎的情况。滨海新区与天津市区之间津滨轻轨东海路终点站屋顶出现部分倒塌，卷帘门、玻璃破损。

中国国家主席习近平要求尽快控制、消除火情，全力救治伤员。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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