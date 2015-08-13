天津港一危险品仓库昨晚发生爆炸 已造成17人死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月13日 - 新华社周四报道称，周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生爆炸。截至目前已造成17人死亡，32人伤势危重，283人入院观察治疗。
报导称，事故并造成周边建筑受损，在灭火过程中发生二次爆炸，导致部分现场人员被困。
爆炸发生后，现场附近众多居民楼和办公楼出现了门窗玻璃震碎的情况。滨海新区与天津市区之间津滨轻轨东海路终点站屋顶出现部分倒塌，卷帘门、玻璃破损。
中国国家主席习近平要求尽快控制、消除火情，全力救治伤员。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。