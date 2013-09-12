天津燃气集团董事长金建平被调查--新华

隆基泰和、金隅等河北概念股盘初大涨 中国此前宣布设新特区
路透香港4月3日 - 隆基泰和智慧能源、金隅股份等河北概念股周一早盘初段股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京9月12日 - 新华社官方微博周四称，天津燃气集团董事长金建平因“严重违纪”，目前正接受组织调查。这是又一位能源行业的高管接受调查。
中央纪委监察部网站（www.ccdi.gov.cn）随后转载了这一消息。
之前提交给香港交易所的一份报告显示，本月初，金建平辞任天津津燃公用事业股份有限公司(1265.HK)董事会主席。
中国政府本月称，正在调查中石油(601857.SS)及其母公司中石油集团前任董事长蒋洁敏“严重违纪”。
中石油集团副总经理和三名前中石油高管也被调查。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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