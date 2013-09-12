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中国财经 | 2013年 9月 12日 星期四 16:50 BJT

天津燃气集团董事长金建平被调查--新华

路透北京9月12日 - 新华社官方微博周四称，天津燃气集团董事长金建平因“严重违纪”，目前正接受组织调查。这是又一位能源行业的高管接受调查。

中央纪委监察部网站（www.ccdi.gov.cn）随后转载了这一消息。

之前提交给香港交易所的一份报告显示，本月初，金建平辞任天津津燃公用事业股份有限公司(1265.HK)董事会主席。

中国政府本月称，正在调查中石油(601857.SS)及其母公司中石油集团前任董事长蒋洁敏“严重违纪”。

中石油集团副总经理和三名前中石油高管也被调查。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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