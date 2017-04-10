天津设立海河产业基金 政府引导基金规模达200亿元

路透上海4月10日 - 中国证券报周一报导，天津市将发起设立海河产业基金，基金启动后将由市财政出资200亿元人民币设立政府引导基金，以撬动5,000亿元规模的社会资本，未来主要投向支柱产业与新兴产业，发展壮大先进制造业。

报导指出，海河产业基金已与包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等七家单位签署合作备忘录，五年内将为海河产业基金（含母基金、子基金）提供逾1,000亿元资金支持。

该基金将按照“政府引导、市场运作、分类管理、防范风险”的原则，遵循“整体设计、分期募集、政府让利、滚动发展”的思路，发挥市场主导作用。

在基金规模和架构方面，产业发展基金分为引导基金、母基金、子基金三级架构，引导基金和母基金均采用有限合伙制。除引导基金200亿元由市财政出资外，母基金是由引导基金、社会资本等共同发起设立的，规模1,000亿元左右。

母基金再通过发起设立若干个子基金，进一步放大基金功能，力争撬动社会投资5,000亿元。子基金将依据章程或合伙协议约定进行股权投资、管理和退出。

在基金投向上，海河产业基金将聚焦十大支柱产业和七大新兴产业：重点推动包括高端装备制造、新一代信息技术、航空航天、石油化工、节能环保、新能源、节能与新能源汽车、新材料、生物医药和健康、互联网这十大支柱产业，抢占产业制高点。

同时，重点支持海洋工程装备、特高压输变电、高档数控机床、机器人、集成电路、高性能服务器、国产数据库七大新兴行业，培育发展新动能。（完）