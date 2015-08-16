天津爆炸事故遇难人数升至112人 失联人员95人--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京8月16日 - 中国官方媒体--新华社周日援引天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故新闻发布会数据，截至当日9时，事故现场已发现112具遗体，其中确定身份24人，88人身份尚未确定。
另外经确认，爆炸事故中目前失联人员95人，其中，消防人员85人，包括现役公安消防人员13人，天津港公安消防人员72人.
报导并援引国家海洋局通报，根据监测结果，天津港东疆港区以东附近海域海水中无机氮含量较周五有所上升，鉴于无机氮为营养盐不属于有毒物质，暂不会对海洋生态环境及海上生产生活产生影响。
上周三晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。
国务院周五下发紧急通知，要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品专项整治，立即组织对所有危险化学品和易燃易爆物品生产、经营、运输、仓储企业进行一次全面排查。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 张喜良)
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