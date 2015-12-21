中国民用无人机在天津爆炸事故损害评估中崭露头角

12月20日，大疆创新科技有限公司在深圳开设的首家旗舰零售店，顾客在排队选购民用消费级无人机产品。 REUTERS/Tyrone Siu

路透北京12月21日（记者 Fang Yan/Matthew Miller） - 天津港8月发生爆炸事故后，中国人保使用中国生产的无人机帮助分析废墟和评估损失。

通过将无人机拍摄的高清图片与事故前的卫星图片进行对比，中国人保得以确定多少辆车遭损毁以及德国汽车厂商大众(VOWG_p.DE)在爆炸事故中的总计损失情况。

“地面上除了一个大坑什么都没有，”中国人保财险(2328.HK)农业保险事业部副总经理林长青对路透说道。他还表示，由于政府不允许进入爆炸地点周围1公里，没有无人机的话根本无法精确评估损失。

中国无人机厂商正在满足越来越多的需求，包括警察巡逻、农业测绘和交通管制等。中国已经在世界无人机生产中处于领先地位，正在逐渐成为世界级的创新者，而不是仅复制外国的设计。

“人们将中国的模仿行为称为‘山寨’已经很久了。在很多行业情况仍是这样，但在无人机行业，却已非如此了，”美中航空合作项目高级顾问、前执行总监乔·丁州（Joe Tymczyszyn）表示。

大疆创新科技有限公司是全球最大的民用无人机厂商，周日将在深圳开设第一家旗舰零售店。该公司拥有全球商业市场70%的市场份额，在消费者市场中的份额更大。

其他公司也在期待着复制大疆的成功。武汉智能鸟无人机有限公司为政府、企业和私人用户设计和维护无人机。该公司生产的交通监控微型无人机很小，可以从汽车车窗飞出，很受开车一族的喜欢。

该公司预计今年营收增长50%至1,800万元，该公司拥有约45名工程师和机械师。

研究公司Taibo Intelligence预计，今年中国无人机行业营收将增长超过一倍至25亿元，到2020年营收将增至200亿元。

随着营收激增和各家企业跑马圈地，监管机构正在试图抑制该行业的过快发展，为其设定一些基本规则。

中国民航局上个月公布了《轻小型民用无人机系统运行管理暂行规定》征求意见稿。

一些人对政府的检查表示不满，也有行业人士对此表示欢迎。

“这就好比说交通规则影响汽车行业发展，”中国航空器拥有者及驾驶员协会执行秘书长柯玉宝说道。

武汉智能鸟首席执行官王效波表示，需要更严格的监管提升行业安全。“一旦发生重大事故就太晚了，”他说道。

“早晚要解决无证飞行的问题，”深圳一电科技有限公司市场经理严剑桥表示。该公司向欧洲警方和美国军方提供高品质的无人机。“否则会成为生产商的累赘。”（完）