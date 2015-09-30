天津港爆炸事故化学污染或加重保险公司成本

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦9月29日 - 保险专家称，上个月中国天津港爆炸事故造成的化学污染，可能会增加保险公司的成本，目前该爆炸事故的理赔成本预计已超过30亿美元。
首当其冲受到影响的或许是中资保险公司，不过外国保险和再保险商可能也会在截至9月当季提列与8月12日爆炸事故有关的拨备；该事故导致逾160人丧生。
再保险机构Guy Carpenter称，该事故的保险损失可能高达33亿美元。但这一预期并不包括清理成本和污染成本。
虽然对于污染成本尚无预期，但美国食品药物管理局本月表示，对天津港8月12日当天或之后发出的食品、药品和医疗设备将加强监督。
专家称，天津爆炸事故现场周围设有隔离区，增加了损害评估的难度。
除了食品和药品可能污染之外，一家再保险公司称，化学品有可能会腐蚀爆炸地点临近地区的汽车。另一家保险公司则称，污染损害可能波及更多的保险门类，例如航空。
不过天津爆炸事故的保险损失预计不会达到2011年泰国洪灾时的110亿美元。但保险专家称，可能需要几个月时间才能知道总体损失有多少。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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