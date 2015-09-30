天津港爆炸事故化学污染或加重保险公司成本

路透伦敦9月29日 - 保险专家称，上个月中国天津港爆炸事故造成的化学污染，可能会增加保险公司的成本，目前该爆炸事故的理赔成本预计已超过30亿美元。

首当其冲受到影响的或许是中资保险公司，不过外国保险和再保险商可能也会在截至9月当季提列与8月12日爆炸事故有关的拨备；该事故导致逾160人丧生。

再保险机构Guy Carpenter称，该事故的保险损失可能高达33亿美元。但这一预期并不包括清理成本和污染成本。

虽然对于污染成本尚无预期，但美国食品药物管理局本月表示，对天津港8月12日当天或之后发出的食品、药品和医疗设备将加强监督。

专家称，天津爆炸事故现场周围设有隔离区，增加了损害评估的难度。

除了食品和药品可能污染之外，一家再保险公司称，化学品有可能会腐蚀爆炸地点临近地区的汽车。另一家保险公司则称，污染损害可能波及更多的保险门类，例如航空。

不过天津爆炸事故的保险损失预计不会达到2011年泰国洪灾时的110亿美元。但保险专家称，可能需要几个月时间才能知道总体损失有多少。(完)