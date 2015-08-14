国机汽车和海油工程等多公司受天津爆炸事故影响财产受损

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月14日 - 针对周三晚间天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，沪深两市有十余家A股上市公司周四午间或晚上发布公告披露所受影响。国机汽车(600335.SS)称在该区域的车辆存储仓库受损，津膜科技(300334.SZ)、滨海能源(000695.SZ)、海油工程(600583.SS)、中国汽研(601965.SS)等公司仓库或厂房局部受损。
国机汽车公告称，其在爆炸区域有车辆存储仓库。由于事故现场已戒严，公司暂无法对车辆损坏的具体情况进行统计，后续将启动保险索赔流程；并已确认本次事故未造成公司员工伤亡。
海油工程表示，因距离爆炸地点较近，公司办公楼部分玻璃和部分设施受损。公司正在对办公设施进行全力抢修，将尽快恢复正常办公；公司已经购买了财产一切险和公众责任险。
滨海能源则指出，因此次爆炸事件导致公司办公楼、厂房的部分门窗、玻璃、室内装修等损毁，已向承保财产险的保险公司积极申报理赔，目前公司各项生产运营和日常办公均基本正常。
中国汽研则表示，其天津分公司离爆炸地点距离4公里，经查，天津分公司所属员工未发生任何伤亡，样车未受到任何损失，房屋局部受损。为防范二次风险，天津分公司目前暂停检测工作业务。
津膜科技公告称，公司距离爆炸地点直线距离为5公里，公司厂房及办公区域受到轻微损伤，公司第一时间进行清理、修复，同时认真检查了产品生产线，目前生产正常。
而天津港(600717.SS)公告指出，公司对下属公司进行了调查核实，港口生产和运营正常，关于可能连带引起公司产生的损失正在评估之中。 津滨发展(000897.SZ)、中储股份(600787.SS)、天津普林(002134.SZ)、中环股份(002129.SZ)、天津松江(600225.SS)等多家公司表示，此次爆炸事件未对公司生产经营造成影响，公司生产经营情况一切正常。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。