国机汽车天津仓库价值30亿元汽车受爆炸事故影响可能受损

路透上海8月18日 - 针对上周天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，国机汽车(600335.SS)周二发布公告称，公司位于爆炸核心区的存储仓库存有公司车辆6,500余辆，货值约30亿元，可能部分因爆炸、火灾烧毁或质损。

公告指出，因相关现场尚处于戒严状态，具体损失情况有待核实；涉及的车辆均已投保，保险索赔流程已启动。

这是国机汽车首次披露具体爆炸受损货值。

上周沪深两市有十余家A股上市公司发布公告披露所受影响。国机汽车(600335.SS)称在该区域的车辆存储仓库受损，津膜科技(300334.SZ)、滨海能源(000695.SZ)、海油工程(600583.SS)、中国汽研(601965.SS)等公司仓库或厂房局部受损。

国机汽车上日收报27.91元，近一个月累计一个月下跌26.41%。（完）

(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)

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