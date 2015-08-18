国机汽车天津仓库价值30亿元汽车受爆炸事故影响可能受损

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月18日 - 针对上周天津滨海新区瑞海公司危险品仓库爆炸事故，国机汽车(600335.SS)周二发布公告称，公司位于爆炸核心区的存储仓库存有公司车辆6,500余辆，货值约30亿元，可能部分因爆炸、火灾烧毁或质损。
公告指出，因相关现场尚处于戒严状态，具体损失情况有待核实；涉及的车辆均已投保，保险索赔流程已启动。
这是国机汽车首次披露具体爆炸受损货值。
上周沪深两市有十余家A股上市公司发布公告披露所受影响。国机汽车(600335.SS)称在该区域的车辆存储仓库受损，津膜科技(300334.SZ)、滨海能源(000695.SZ)、海油工程(600583.SS)、中国汽研(601965.SS)等公司仓库或厂房局部受损。
国机汽车上日收报27.91元，近一个月累计一个月下跌26.41%。（完）
(发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。