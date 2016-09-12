天津市长黄兴国涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京9月12日 - 中国中纪委最新表示，天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中央纪委监察部网站周末发布了该消息，据网站登出的简历，黄兴国1954年10月生，曾任浙江省副省长，自2003年起在天津市任职，2014年12月至今为天津市委代理书记、市长。

此前天津市副市长尹海林因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

中纪委周末还对六起中央和国家机关干部违反中央八项规定精神问题进行公开曝光。其中包括央行行长助理杨子强公款支付应由个人承担的费用问题。

2014年5月30日至6月2日，杨子强及家属在青岛过端午节，入住青岛市中心支行培训中心，青岛市中心支行行长辛树人携家人陪同，杨子强在当地的亲属到该培训中心一起用餐。相关餐饮、住宿费用共14,473元用公款支付。2016年6月16日，杨子强补交了相关费用。杨子强受到党内警告处分。（完）