天津市与NBC Universal初步讨论合资兴建主题乐园

路透2月26日电---根据一位率中国贸易代表团访问洛杉矶的官员称,中国第六大城市天津已与Comcast Corp(CMCSA.O)旗下NBC Universal进行初步接触,讨论在天津设立一座主题乐园.

天津市政府也有意与好莱坞其他片厂接触,希望加入与美国媒体巨擘合作的行列,面向中国日益成长的消费群体发展娱乐产业,并培育新一代国内电影制作产业.

"我们正在建设一座文化与创作中心,希望和这个领域中最大、最棒的公司合作,"天津市副市长崔津渡透过翻译在电话采访中对路透说."他们在这个领域非常有经验."

崔津渡未表示是否即将与NBC Universal达成协议,但他说天津市可能与大型好莱坞公司合作,建立一座主题乐园甚至电影制片公司.

此次访美的中国代表团希望除NBC Universal以外,也能与其他电影公司进行初步接触,然後再做出决定."我们也想和华纳兄弟、迪士尼及其他公司都谈一谈,"崔津渡说,"我们才刚开始进行."

NBC Universal不愿对此置评.(完)

--编译 李婷仪;审校 郑茵

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