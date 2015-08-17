香港《星岛日报》：安全监管缺失须大整治

（8月17日社评）

天津惊天大爆炸，震惊国际！国家主席习近平三天内两次作出批示，强调＂血的教训极其深刻＂，全国掀起对石油化工、罐区、液氨和重大危险源企业全面督查。这种＂灾难--领导批示--大检查＂模式似曾相识，过去也经常出现，然而执行部门往往只是走过场，并没有真正吸取教训，导致悲剧频频发生。

天津距离首都北京只有100公里，突然发生相当于数十吨TNT当量的爆炸，至少已造成112人死亡，还有以百计失踪者，生存机会极微。在和平时期，这简直就是一场战争，四溅的火焰吞噬的不仅仅是人的生命财产，还有安全感。

在滨海新区这座存放诡谲莫测的有毒化学品的仓库里，是甚么引起恐怖的爆炸？至今扑朔迷离，官方仍无法给予公众一个确认的说法。灾难再度暴露了内地安全监管的重大漏洞，以及安全防范体系的严重缺失。

综合媒体的报导，涉事的＂瑞海国际＂公司的仓库选址明显违规。发生爆炸的危险化学品仓库周围1公里内，竟有超过5,600户住户，而为＂瑞海国际＂做环境评估的，是天津市环保局旗下的市环境保护科学研究院，做安全评估的则是消防系统有份组建的公司，全部是一路绿灯。

＂瑞海国际＂业务范围是在港区内从事装卸、仓储等工作，经营危险化学品业务明显违规。而自从瑞海物流进场后，经常可以闻到一些化学气体的味道，物流园区内的许多物流企业曾到相关部门举报，但一直未果。这也难怪灾难发生之后，外界都怀疑背后涉及官商勾结，权力寻租。

表面上，安监部门亦非完全不作为。不久前，天津市安全生产监督管理局召集当地一些化学公司开会，要求确保其经营场所内物资的安全，称夏季＂高温、高湿、暴雨等极端天气频繁＂，必须小心。但事实证明，这种会议只是走过场。

除了安全监管的缺失，背后更深层次的原因，是经济发展至上，漠视公民财产生命的思维。过去几年，为了经济发展，全国各地在居民区附近兴建了不少化工项目，引发中产阶级的抗议。据网易统计，全中国有三分之一的化工项目与城为邻，全国大约还有2,400多个这样的定时炸弹，隐藏在人口密集的地区。

这次大爆炸响起了环境安全的警号，全国已经掀起安全生产大检查大排查大整治，但谁能保证类似的灾难不会再发生？关键的还是痛定思痛，将保障民众生命财产安全作为公共治理的首要目标，除了完善有关法规，及提升危化品生产使用、仓储运输和事故应对等领域运营和监管的水平，更重要是彻底打击＂有法不依，罔顾人命＂的劣行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。