香港《明报》：城市建设纵亮丽 软件滞后酿灾难

（8月18日社评）

天津滨海新区特大爆炸事故，在北京中央强力介入之下，乱象得到梳理，相信灾害范围会受到控制。不过，事故暴露天津在城市规划与应对灾害、危机处理等要求，与现代社会相去甚远。

内地不少城市，近年建设突飞猛进，外观富丽堂皇，但是被认为城市管理需要的软件却严重滞后，这在今次爆炸再一次显现出来。城市缺乏现代社会规划和管理要求，若结合贪污腐败等人为因素，则民衆完全有可能陷身各种各样的风险之中，性命财产安全难以得到合理和足够保障。

滨海新区爆炸最使人不解之处，是偌大一个危险品仓库在储存和处理大量危险品，可是其周遭却有多个居民小区，居住约5,600户居民。任何城市布局都会把危险品远离民居，此乃规划的基本要求。事实上，内地也有规定危险品设施需距离民居最少1,000米，但是今次爆炸显示仓库与民居的距离并不符合规定。究竟是小区先兴建，抑或仓库先坐落，连日来出现不同说法，而且都有根有据；可是距离不足，无论哪个先哪个后，都避免不了规划错误的事实。

涉事危险仓究竟储存了哪些化学品？数量多少？大爆炸第六天，当局仍然未能交代。前日总理李克强亲自到灾场，指示不应隐瞒、须如实交代之后，官方才披露和确认有700多吨剧毒氰化钠（山埃）。由此反映涉及爆炸的危险品种类和数量，是当局没掌握抑或有隐瞒，尚待厘清。

今次爆炸肇因，当局仍未有公布。据爆炸之后流传的信息提及，怀疑消防员用了错误方法扑救，因为有些化学品着火了须用泥沙掩埋或化学泡沫喷射，不能喷水扑救；若仓库与消防当局紧密联系，知道储存了什么危险品，而且有定期联合演练，则消防员自然会用正确方法处理。从大批消防员先后驰抵现场，在爆炸中酿成重大伤亡，消防当局对涉事仓库所知不多，以至未能正确处理的可能性较高。可以说，仓库整体安全设计与管理，未符合科学和管理要求。

至于天津当局应对事故的危机管理，与管理大城市应有的水平存在落差。首先，分管安全事务的副市长在爆炸第六日才公开露脸，在记者会上讲述过去数日自己与各方制订方案应对危机；此一说法，由于并无佐证，只能姑妄言之，姑妄听之。其次，过去数日，出席记者会的官员在回答提问时经常顾左右而言他，有时候甚至乾脆说＂不了解、不知道＂。大爆炸之后空气刺鼻，是否化学品燃烧后释出毒气，需要官方权威说法并带领民衆认识和应对，但是天津官员自我隐藏以至在状况外，民衆怎样研判自身安危？这样的环境，是坊间小道消息传播和谣言的温牀。

大灾难影响民衆性命财产安全，此际官方信息发布十分重要，让民衆知所因应，不致恐慌。2008年汶川大地震，当时官方容许传媒较自由采访报导，地震的破坏和灾民状况得以如实呈现出来，透过传媒使国人有共同认知，凝聚成一股向心力，在人民群衆之间的心理和行动上都起到一方有难、八方支援的效果。今次天津大爆炸，官民隔阂，民衆对自身处境无从判断，以致一定程度出现恐慌状况，直到李克强指示须公开透明、权威充分地发布相关信息，及时回应社会关切，天津当局才改变做法。事实上，资讯稍为透明之后，民衆对空气质素较踏实，恐慌也会一扫而空。事态说明在危机之中，信息公开透明只有正面积极作用，并无负面消极影响。

今次天津滨海区危险品仓库大爆炸，从已知资料，反映规划、安全管理与危机管理都有问题，或未到位。这说明滨海区在硬件建设成绩亮丽，但是软件配套严重滞后，而按中国国情，软件短板经常与贪污腐败有关。涉事仓库有消息说与天津个别高官家人扯上关系，且看事态发展；李克强已经表明事故涉及的失职渎职和违法违规行为，一定彻查究责，最高人民检察院介入调查，此事牵出怎样的天津官场景象，民衆拭目以待。天津这类软件短板而酿成的大灾难，在全国各处城市还隐藏着多少类似危机，同样是使人忐忑不安的忧虑。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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