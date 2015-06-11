天津港报告铁矿石失踪 港口丑闻重演？

路透上海/天津/新加坡6月10日 - 中国天津港子公司第五港埠有限公司表示，存储于私人仓库中的部分铁矿石被某代理和贸易公司非法提单。

该公司随后阻止对方继续提单，并提醒客户查验其在港口储存的大宗商品货物情况。

自去年青岛港爆出大宗商品融资丑闻后，中国港口监管问题一直备受关注。在青岛港事件中，私人贸易公司涉嫌通过重复质押同一批金属货物仓单的方式骗贷。

交易商表示，中国港口再次爆出违规丑闻，将重新点燃外界对于中国货物仓储以及大宗商品融资风险的忧虑。

天津港第五港埠有限公司是上市港口运营商天津港股份有限公司(600717.SS)的旗下子公司。该公司在致客户的落款日期为2015年5月29日的备忘录中表示，某物流代理与一家贸易公司擅自提单，既未获得授权也没有支付港口费。(完)

(编译 王颖；审校 王洋)

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