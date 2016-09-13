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时事要闻 | 2016年 9月 13日 星期二 11:55 BJT

李鸿忠任天津市委书记 黄兴国不再代理天津市委书记--新华

路透北京9月13日 - 新华社周二报导称，李鸿忠任天津市委委员、常委、书记，不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。

报导并称，黄兴国不再代理天津市委书记，免去其市委副书记、常委、委员和市长职务，按有关法律规定办理。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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