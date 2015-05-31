天津自贸区平行进口汽车试点将于6月启动--报载

= - 路透北京6月1日 - 人民日报海外版周日报导称，中国天津自由贸易试验区平行进口汽车试点将于6月正式启动。在平行进口汽车业务的开展上，将建立全程可追溯的市场监管体系，符合试点对象准入条件的各类所有制企业均可参与。

报导引述日前举行的“中国（天津）首届平行进口汽车高峰论坛”介绍，通过体制创新，形成可复制可推广的经验，建立和完善集采购销售、售后服务、金融保险、仓储物流于一体的进口汽车全产业链模式。

报导并称，在平行进口汽车业务的开展上将建立全程可追溯的市场监管体系，把政府各部门监督服务融入汽车进口、国内销售、售后服务等全部经营活动，按照主体规模和经营模式分为试点平台和试点企业两种模式。

“突出市场化运作，保护消费者合法权益，符合试点对象准入条件的各类所有制企业均可参与。”报导称。

所谓平行进口汽车，是指未经品牌厂商授权或许可，贸易商从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车，简单而言，这些汽车是正品但不是“行货”。国务院办公厅去年10月的关于加强进口的若干意见称，加紧在上海自贸区率先开展汽车平行进口试点工作。

上海市商务委员会、上海自贸区管委会等今年初联合下发通知，允许在上海自贸区开展平行进口汽车试点。今后注册在上海自贸区内的汽车经销商，经商务部进口许可，从事进口国外汽车的经营活动，但不允许进口旧车及非法改装车。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)

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