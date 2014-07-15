天津港声明称没有发现石化产品融资诈骗问题

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海7月14日 - 中国天津港股份有限公司(600717.SS)周一晚间发布澄清公告，称对下属公司调查核实显示，不存在本月稍早媒体报导所述石化产品融资诈骗问题。
路透此前援引警方和行业消息人士报导称，警方正在调查一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件，该案件涉及混合芳烃。
但天津港称公司不存在媒体报导所述事项。
行业消息人士称，混合芳烃近几年常被用作融资工具，因中国收紧信贷后，企业通过利差牟利。
通常进口商以较低利率获取信用证购买船货，然后在国内市场出售，价格多低于市场价位，以此获得资金投入回报较高的资产。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。