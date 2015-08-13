天津港爆炸事件后油品和化学品船舶进出港暂停--消息

路透新加坡8月13日 - 贸易和航运消息人士周四称，中国天津港发生的爆炸事件已令该港口的化学和油品船只的进出港中断。

新华社周四报导称，截至今日中午12时，天津港国际物流中心区域爆炸事故共造成44人死亡，其中包括12名消防官兵；住院治疗520人，其中重症伤员66人。

大型油轮Samco Europe的一位船员证实，他们已被告知停止在约0715 GMT卸载原油。

“港口当局告知船舶停卸，因仍有发生爆炸的风险。他们希望所有的活动都暂停，”一位该船的人员称，并表示尚不清楚何时能恢复港口作业。

另一位贸易消息人士被港口代理人通知，称船运已暂停。

“由于天津港的爆炸，目前没有化学和原油船舶进出港，”该消息人士称。

天津是中国的战略石油储备港口之一。

路透的船运数据显示，目前有超过20多艘船舶，包括装载油品和其它化学品的船舶，停泊在天津港区域，等待进港或出港。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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