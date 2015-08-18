天津港大宗商品作业恢复运作--消息人士

路透新加坡/上海8月17日 - 贸易消息人士表示，天津港许多业务已恢复。上周的大爆炸造成逾百人死亡，也导致作为中国重要油气以及散装货物吞吐港口的天津港业务陷入中断。

8月12日的大爆炸造成港口所有化学品和油轮卸运作业全数中断，铁矿石进口也受到影响。

但路透周一的船运数据显示，油轮已再度开始卸货，贸易商和船运业者也证实作业已在周末期间恢复。

港口官员未立即置评。

天津海事局一声明稿称，现阶段除危险品船舶不得进入北港港区外，港口其他水域通航环境状况良好，船舶动态执行情况良好。

路透询问了一些目前在天津港地区等待卸货或离港的油轮和乾散货货轮船长，他们都表示现在似乎大致恢复正常运作。

一船舶经纪人称，周一没有听说该港石油业务有问题。“目前为止还好，”他称。一石油交易商也称，周一没听说天津港石油装船有问题。

澳洲铁矿石矿商Fortescue Metals Group (FMG.AX)称，“目前Fortescue经过天津港的船货未受影响。”

交易商称，天津战略石油储备(SPR)设施未受爆炸影响。

尽管进出港活动看来恢复正常，但托运人称，爆炸导致天津港拥堵情况更加严重。

中国最大的船运集团中国远洋运输称，其停泊在天津港的船只未受波及，但在该地区的部分设施遭到不同程度的损坏。

胜狮货柜(0716.HK)则称，其物流仓库暂停运营。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫；审校 郑茵/张若琪)

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