天津港发展停牌 公司副主席因爆炸事故遭刑事拘留

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月27日 - 中国码头营运商--天津港发展控股有限公司(3382.HK)周四暂停股份买卖，公司副主席郑庆跃因爆炸事故遭检察机关刑事拘留。
据同系上市公司天津港股份(600717.SS)的公告，身兼天津港集团总裁的郑庆跃因涉嫌玩忽职守罪，目前被检察机关依法立案侦查并采取刑事强制措施。
郑庆跃亦为天津港股份董事长，其职务已由副董事长暂代。
新华社周四报导，天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生后，检察机关已经以涉嫌玩忽职守罪等对天津市交通委主任等逾10名官员立案侦查并采取刑事强制措施，公安机关对瑞海公司及相关人员12人以涉嫌重大责任事故罪等刑事拘留。郑庆跃榜上有名。
天津港发展为天津港集团控股子公司，天津市政府驻港窗口公司天津发展(0882.HK)亦占天津港发展21%股份。
从事码头装卸业务其他港口配套业务的天津港发展周三晚间公布，其上半年净利为5.1亿港元，同比增长28%。
停牌前，该股周三收报1.16港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。