天津港发展停牌 公司副主席因爆炸事故遭刑事拘留

路透香港8月27日 - 中国码头营运商--天津港发展控股有限公司(3382.HK)周四暂停股份买卖，公司副主席郑庆跃因爆炸事故遭检察机关刑事拘留。

据同系上市公司天津港股份(600717.SS)的公告，身兼天津港集团总裁的郑庆跃因涉嫌玩忽职守罪，目前被检察机关依法立案侦查并采取刑事强制措施。

郑庆跃亦为天津港股份董事长，其职务已由副董事长暂代。

新华社周四报导，天津港“8·12”特别重大火灾爆炸事故发生后，检察机关已经以涉嫌玩忽职守罪等对天津市交通委主任等逾10名官员立案侦查并采取刑事强制措施，公安机关对瑞海公司及相关人员12人以涉嫌重大责任事故罪等刑事拘留。郑庆跃榜上有名。

天津港发展为天津港集团控股子公司，天津市政府驻港窗口公司天津发展(0882.HK)亦占天津港发展21%股份。

从事码头装卸业务其他港口配套业务的天津港发展周三晚间公布，其上半年净利为5.1亿港元，同比增长28%。

停牌前，该股周三收报1.16港元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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