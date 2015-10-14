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时事要闻 | 2015年 10月 14日 星期三 18:28 BJT

天津滨海新区的危化品企业将搬迁至南港工业区

路透北京10月14日 - 新华社周三报导称，天津滨海新区的危化品企业将搬迁至南港工业区；天津港“8·12”爆炸事故导致超过160人丧生。

南港工业区距离“8·12”爆炸事故发生地点约30公里，距离最近的居民区至少有10公里远。

报导指出，南港工业区定位于建设世界级重化产业基地。

“将委托第三方机构编制发布投资环境评价报告、安全环境评价报告、生态环境评价报告，”报导称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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