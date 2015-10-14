安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月14日 - 新华社周三报导称，天津滨海新区的危化品企业将搬迁至南港工业区；天津港“8·12”爆炸事故导致超过160人丧生。
南港工业区距离“8·12”爆炸事故发生地点约30公里，距离最近的居民区至少有10公里远。
报导指出，南港工业区定位于建设世界级重化产业基地。
“将委托第三方机构编制发布投资环境评价报告、安全环境评价报告、生态环境评价报告，”报导称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。