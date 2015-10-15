纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月14日 - 新华社周三报道称，天津滨海新区的危化品企业将搬迁至南港工业区；天津港“8·12”爆炸事故导致超过160人丧生。
南港工业区距离“8·12”爆炸事故发生地点约30公里，距离最近的居民区至少有10公里远。
报道指出，南港工业区定位于建设世界级重化产业基地。
“将委托第三方机构编制发布投资环境评价报告、安全环境评价报告、生态环境评价报告，”报道称。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”