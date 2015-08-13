天津港发展称与爆炸事故无关 港口生产和运营正常

路透香港8月13日 - 天津港发展控股有限公司(3382.HK)周四称，该公司与天津港国际物流中心区域爆炸事故无关，目前其港口生产和运营正常。

该公司在联交所一份声明中称，针对天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库爆炸事故，经内部调查，核实瑞海公司并非集团的附属公司或联系公司，及目前集团的港口生产和运营正常。

公司并称，“经初步评估，预期该事故对本集团不会造成重大损失。”

天津港发展是天津港的主要港口营运商，从事集装箱、散杂货装卸、销售及港口配套服务。

该股今早停牌，前收市价报1.63港元，公司已申请明天早上复牌。

新华社周四报导称，截至今日中午12时，天津港国际物流中心区域爆炸事故共造成44人死亡，其中包括12名消防官兵；住院治疗520人，其中重症伤员66人。

贸易和航运消息人士称，中国天津港发生的爆炸事件已令该港口的化学和油品船只的进出港中断。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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