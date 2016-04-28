天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动--新华

路透北京4月28日 - 新华社周四援引中国人民银行天津分行消息称，天津生态城跨境人民币创新业务试点扩展至天津全市范围，天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动。

报导称，此次启动的创新业务包括天津市企业可以从新加坡银行机构按宏观审慎原则借入人民币资金，天津市企业在新加坡发行人民币债券募集资金，可按企业实际需求在境内外自主使用。

此外，在天津市设立的股权投资基金可以人民币对外投资，天津市个人可与新加坡开展经常项下跨境人民币结算业务。

“这是继自贸试验区金融创新政策之后，天津在跨境人民币业务方面又一次政策突破，有助于金融机构对接新加坡国际金融中心，提升国际化经营水平，增强竞争优势，”人民银行天津分行副行长苏东海称，“也有助于深化天津与新加坡的经济合作，改善贸易和投资环境，促进开放型经济发展。”

报导称，天津生态城跨境人民币创新业务试点自2014年6月正式启动，累计有14家企业从新加坡银行机构获得贷款9.08亿元；生态城企业在新加坡发行10亿元人民币债券。（完）