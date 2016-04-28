天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动--新华

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月28日 - 新华社周四援引中国人民银行天津分行消息称，天津生态城跨境人民币创新业务试点扩展至天津全市范围，天津与新加坡跨境人民币创新业务试点启动。
报导称，此次启动的创新业务包括天津市企业可以从新加坡银行机构按宏观审慎原则借入人民币资金，天津市企业在新加坡发行人民币债券募集资金，可按企业实际需求在境内外自主使用。
此外，在天津市设立的股权投资基金可以人民币对外投资，天津市个人可与新加坡开展经常项下跨境人民币结算业务。
“这是继自贸试验区金融创新政策之后，天津在跨境人民币业务方面又一次政策突破，有助于金融机构对接新加坡国际金融中心，提升国际化经营水平，增强竞争优势，”人民银行天津分行副行长苏东海称，“也有助于深化天津与新加坡的经济合作，改善贸易和投资环境，促进开放型经济发展。”
报导称，天津生态城跨境人民币创新业务试点自2014年6月正式启动，累计有14家企业从新加坡银行机构获得贷款9.08亿元；生态城企业在新加坡发行10亿元人民币债券。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。