香港胜狮货柜在天津的部分仓库受爆炸事件损坏 一名员工下落不明

路透香港8月17日 - 香港胜狮货柜企业有限公司(0716.HK)周一称，旗下一间全资附属公司胜狮物流（天津）有限公司（SLTC）在天津市滨海新区附近营运的仓库相信受到爆炸事故损坏，迄今有一名员工仍下落不明，另有几位员工受轻伤。公司目前尚未能准确估计因此造成的损失，但料不会造成重大不利影响。

主要在中国从事集装箱制造商的胜狮货柜发出声明称，SLTC位于天津港集装箱物流中心吉运一道197号的仓库离事发地约800百米。另一由SLTC所营运的外置仓库，位于发生事故的附近位置。截至目前所得资料，董事会认为SLTC的仓库受到事故影响而遭受损坏。

＂监于事故的发生，本集团已成立了一个应急小组，以监督和协调有关本集团的相关事项。＂声明称。

不过，胜狮货柜表示，其在天津的工厂并未受事故影响，由于基于安全理由被禁止进入该区域范围，公司尚未能准确估计SLTC因此事故造成的损失。虽然SLTC暂时停止营运，但其营业额只占集团总营业额的一小部分。董事会并不认为事故将对整体造成重大不利的影响。

胜狮货柜上周五收报1.25港元，过去一个月股价没大变动。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。