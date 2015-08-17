香港胜狮货柜在天津的部分仓库受爆炸事件损坏 一名员工下落不明

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港8月17日 - 香港胜狮货柜企业有限公司(0716.HK)周一称，旗下一间全资附属公司胜狮物流（天津）有限公司（SLTC）在天津市滨海新区附近营运的仓库相信受到爆炸事故损坏，迄今有一名员工仍下落不明，另有几位员工受轻伤。公司目前尚未能准确估计因此造成的损失，但料不会造成重大不利影响。
主要在中国从事集装箱制造商的胜狮货柜发出声明称，SLTC位于天津港集装箱物流中心吉运一道197号的仓库离事发地约800百米。另一由SLTC所营运的外置仓库，位于发生事故的附近位置。截至目前所得资料，董事会认为SLTC的仓库受到事故影响而遭受损坏。
＂监于事故的发生，本集团已成立了一个应急小组，以监督和协调有关本集团的相关事项。＂声明称。
不过，胜狮货柜表示，其在天津的工厂并未受事故影响，由于基于安全理由被禁止进入该区域范围，公司尚未能准确估计SLTC因此事故造成的损失。虽然SLTC暂时停止营运，但其营业额只占集团总营业额的一小部分。董事会并不认为事故将对整体造成重大不利的影响。
胜狮货柜上周五收报1.25港元，过去一个月股价没大变动。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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