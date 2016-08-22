天津市政府拟成立基金承接渤钢集团等市属国企债务--财新

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
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路透北京8月21日 - 财新网周六报导称，中国天津市政府拟效仿国有资本运营公司试点，成立基金，承接渤钢集团等天津市属国企债务，银行理财等社会资本将参与认购。
财新此前报导，经债委会排查，渤钢的金融债务为1,920亿元人民币，总资产为近2,900亿元，若加上商业债务，渤钢已资不抵债。
报导称从接近债权人士处获悉，初步方案是天津市政府成立一个基金，承接渤钢集团在银行的债务，年息仅3%。该基金会引入社会资本，其中银行理财资金可以参与，有可能会让债权银行按照债务比例用理财资金认购基金，由此替换掉银行债务，但具体规模、期限、资产定价均未定。
这本质上就是银行对渤钢不良资产的债转股。该公司105家债权人中，北京银行(601169.SS)、天津银行(1578.HK)、天津滨海农商行、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、浦发银行(600000.SS)、兴业银行(601166.SS)及中国银行(601988.SS)(3988.HK)涉资较多。
报导从接近渤钢集团人士处了解，天津市政府成立的基金，不仅仅是为了解决渤钢债务的问题，而是针对天津所有高负债国企的去杠杆方案，“由于渤钢集团在海外发过债，渤钢违约一事，影响了整个天津企业的信用评级，银行有抽贷、压贷的想法。”
这一做法正是效仿国有资本运营公司试点而成立的基金。今年2月，国务院国资委宣布，诚通集团、中国国新控股两家开展国有资本运营公司试点，目前两家公司均已成立千亿基金，以降低国企杠杆。
这也正是与债转股配套的政策“组合拳”。此轮债转股的指导意见也表示，实施主体除AMC（资产管理公司）之外，还可以包括银行成立的投资子公司、国有资本投资运营公司、保险资产管理公司等，以期引入更多的社会资金。
不过报导并称，前述接近渤钢集团人士指出，这一债转股的方案未必能做好。“一是天津国资委中，没有一位干金融出身的副主任，思路还停留在传统工业那套模式上；二是现在市管国有企业中以渤钢集团、物产集团、泰达控股和城投集团的债务总额已经接近8,000多亿，且能变现的资产基本上没有，风险巨大；三是没有人敢对这件事负责。”
6月，天津市国资委已完成对渤钢集团拆分，曾为渤钢集团下属子公司的天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团已经从渤钢集团独立出来，成为天津市国资委直接监管企业。渤钢集团所涉债务，也将在五家企业间进行分拆。（完）
(发稿 曾祥进；审校 林高丽)
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