天津政府成立渤钢债权人委员会 多家信托陷债务困局--财新

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月20日 - 中国财新网周末报道称，为化解渤海钢铁集团过剩产能，天津市政府成立渤钢集团债权人委员会，债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元人民币，其中多家信托陷渤海钢铁债务困局。
报道指出，渤海钢铁债权人包括北京银行天津分行等105家银行业金融机构和类金融机构，其中北方信托、天津信托、国民信托等多家信托公司亦牵涉其中。据公开资料统计，三家信托所涉集合信托项目规模合计逾6亿元。
渤钢集团实际控制人为天津市国资委，注册资本170亿元。2010年7月，由天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合组建，2014年和2015年渤钢集团两次入选《财富》全球500强，分别排名第327名和第304名。
四大子公司中，天津钢管集团主要生产无缝钢管，年产能约350万吨；天津钢铁集团主要生产中厚板、棒材、高速线材、角钢、圆钢等产品，年产能750万吨；天津天铁冶金集团，主要生产冷轧薄板、热轧卷板、高强钢筋等，年产能500万吨；天津冶金集团的主要产品也是冷轧薄板、热轧卷板、高强钢筋，年产能600万吨。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)