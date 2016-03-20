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中国财经 | 2016年 3月 21日 星期一 07:29 BJT

天津政府成立渤钢债权人委员会 多家信托陷债务困局--财新

路透北京3月20日 - 中国财新网周末报道称，为化解渤海钢铁集团过剩产能，天津市政府成立渤钢集团债权人委员会，债委会由北京银行天津分行等105家银行业金融机构债权人和类金融机构债权人组成，涉及债权金额1,920亿元人民币，其中多家信托陷渤海钢铁债务困局。

报道指出，渤海钢铁债权人包括北京银行天津分行等105家银行业金融机构和类金融机构，其中北方信托、天津信托、国民信托等多家信托公司亦牵涉其中。据公开资料统计，三家信托所涉集合信托项目规模合计逾6亿元。

渤钢集团实际控制人为天津市国资委，注册资本170亿元。2010年7月，由天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合组建，2014年和2015年渤钢集团两次入选《财富》全球500强，分别排名第327名和第304名。

四大子公司中，天津钢管集团主要生产无缝钢管，年产能约350万吨；天津钢铁集团主要生产中厚板、棒材、高速线材、角钢、圆钢等产品，年产能750万吨；天津天铁冶金集团，主要生产冷轧薄板、热轧卷板、高强钢筋等，年产能500万吨；天津冶金集团的主要产品也是冷轧薄板、热轧卷板、高强钢筋，年产能600万吨。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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