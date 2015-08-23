天津港爆炸事故遇难人数升至121人 仍有54人失联

据人民网报导，事故遇难者中已确认身份119人，其中公安消防人员19人，天津港消防人员48人，民警7人，其他人员45人；未确认身份2人。 失联者中，包括公安消防人员5人，天津港消防人员32人，民警4人，其他人员13人。 此外，住院治疗人数640人，其中危重症13人，重症35人，累计出院151人。