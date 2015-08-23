天津港爆炸事故遇难人数升至121人 仍有54人失联

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海8月22日 - 中国天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故周六召开第13场新闻发布会，截至今日下午3时，爆炸事故遇难人数升至121人，仍有54人失联。
据人民网报导，事故遇难者中已确认身份119人，其中公安消防人员19人，天津港消防人员48人，民警7人，其他人员45人；未确认身份2人。 失联者中，包括公安消防人员5人，天津港消防人员32人，民警4人，其他人员13人。 此外，住院治疗人数640人，其中危重症13人，重症35人，累计出院151人。
中共中央政治局周四召开会议指出，对天津港8·12爆炸事故要彻查事故责任并严肃追责，对事故周边群众及企业的受损情况，合情合理研究制定救助、补偿方案。
8月12日晚间23时20分左右，天津港国际物流中心区域内瑞海公司所属危险品仓库（系民营企业）发生剧烈爆炸，第一次爆炸相当于3吨TNT，30秒后发生的第二次爆炸相当于21吨TNT。事故造成严重死伤，港口、厂房及近万辆汽车亦遭损毁。（完）
(发稿 张喜良; 审校 林高丽)
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