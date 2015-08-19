天津爆炸事故后丰田汽车考虑另觅装运港口

丰田汽车驻北京的一位高管周三表示，在天津爆炸事故后可能另觅装运港口。这位高管表示，上海和大连的港口应该有足够的能力，帮助丰田汽车避免在中国市场出现严重的物流问题。眼下各跨国汽车公司都不得不面对天津港部分关闭的现实。研究机构IHS Automotive称，天津港要恢复正常运行至少得几个月。路透