天津文交所将优化股权结构 确定国企控股--新华

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京2月13日电---中国新华网周日报导称,天津文化艺术品交易所将优化股权结构,并确定由国有企业控股,相关实施细节正在抓紧落实中.
天津文交所是中国最早推出艺术品份额化交易的地方交易所之一.与上海文交所和深圳文交所的国有控股结构不同,天津文交所的绝大多数股东都是民营企业或自然人.
北京青年报周一报导引述天津文交所注册资料显示,其大股东为天津济川投资发展有限公司,持股比例35.85%;第二大股东为天津市泰运天成投资有限公司,持股比例27.6%.两家公司分别成立於2007年和2009年,经营范围均涉及房地产和建材等行业.
而具有国资背景的天津新金融投资有限责任公司仅为第三大股东,持股比例15.04%.
新华网报导并援引业内分析,此次天津文交所引进国有企业控股,有望克服自身"软肋",通过优化股权结构,强化资源配置能力,提高交易所的公信力及抗风险能力,为日後发展奠定良好基础.
由於交易所的设立和交易活动中违规问题日益突出,去年11月,国务院下发38号文件要求加强清理整顿交易场所,建立由证监会牵头的联席会议制度.证监会主席郭树清进一步确定了清理整顿的时间表,称将确保在6月30日前完成各项工作. (完)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
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