天津将利用自贸区探索新贸易规则 做强做大金融租赁--市长

路透北京3月9日 - 中国天津市市长黄兴国周一表示，天津自贸区将服务于“一带一路””国家发展战略，未来将利用自贸区探索新的贸易规则，发挥金融创新与海上经济优势，做强做大金融租赁保理业务，发展与俄罗斯的贸易合作。

黄兴国在两会（全国人大和政协会议）天津市代表团开放日并称，未来将在港口航运、海空装备、海水淡化等方面加强与一带一路（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）沿线国家经济合作。

天津与俄罗斯合作前景广阔，制造业方面将很好地加以发展，并将加大天津与俄罗斯物流业合作与发展，进一步增强原油、页岩油、大乙烯、东线天然气管道合作。这是实打实的，是两国首脑洽谈下来的。”他说。

他并表示，制造业方面，华泰汽车将准备在俄罗斯生产、设列组装厂，目前正在前期策划中。

天津是中蒙俄经济走廊主要结点，海上丝绸之路战略支点，一带一路的交汇点，亚欧大陆桥东部最近的起点。

“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点。中国(天津)自由贸易园区是中国政府继上海自贸区后，于去年12月设立的第二批区域性自由贸易园区之一。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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