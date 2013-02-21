天津信托阳光私募投资顾问涉嫌诈骗

路透北京2月21日 - 天津信托发行的一款"阳光私募"信托计划因投资顾问涉嫌诈骗而提前终止,由于该产品的优先级受益人和托管行都是中国银行(3988.HK)(601988.SS),而引发媒体广泛关注.但路透了解到,该信托账户的资金在托管行保管完好,并不存在挪用问题.而因提前终止,优先级受益人的资金预计不会有损失.

信托兑付危机此起彼伏,但目前为止,各家信托公司都在最后时刻通过各种制度安排挽救并保全了优先级信托受益人的利益.刚性兑付也罢,制度优势也好,第一单投资人自担风险的案例仍未出现.

是次爆出的天津信托阳光私募事件主角是2012年11月27日成立的为期一年的"天信沐雪巴菲特一号证券投资集合资金信托计划".该信托计划性质为"阳光私募",即信托平台发售,募集资金委托给一家私募基金从事股票、债券等场内投资.优先级受益人承担相对次级受益人更低的风险和更低的收益.

但负责投资交易指令的投资顾问却因涉嫌诈骗被警方立案,而后天津信托于本周三发布公告,宣布提前终止该信托计划.并由受托人(天津信托)按照次级受益人(深圳凯雷)的指令操作变现.变现所得资金依据信托合同约定进行清算分配.

"阳光私募的资金账户在信托公司,资金在银行第三方存管,怎么能挪用了呢?怎能从场内走到场外呢?"一家西南地区信托公司证券部负责人称,阳光私募相对直接融资的信托计划而言,制度更加严谨,挪用几乎不可能.

"要动钱得有银行的签字才行啊,如果真的挪用了,银行脱不了干系."另一个北京某信托经理表示.

而另一位接近该信托账户的人士则证实,该信托资金目前仍在托管行掌握下."在现行的托管制度下,如果还出现挪用,那问题将非常严重,这么多年的存管政策防火墙就废了."

之前证券公司出现多起挪用客户保证金的恶性事件后,中国证监会修订《证券法》强制要求第三方存管.之后,没再发生一单挪用案例.上述人士就称,正规的信托阳光私募,不可能出现托管资金挪用.

"天信沐雪巴菲特一号"计划项目金额为优先3.998亿元,次级2亿元人民币.本地媒体报导其优先级委托人全部被中国银行上海分行认购,次级委托人深圳凯雷(一家PE公司),投资顾问为江苏沐雪,托管银行为中国银行.

按照优先/次级的2:1的持有比例,只有该信托计划亏损幅度达到30%以上,才可能造成优先级受益人的亏损.依照目前的净值情况,截止2013年1月25日项目净值1.0797元,优先人的利益还是有保障的.

天津信托2月5日的公告称,江苏沐雪信息科技有限公司因涉嫌诈骗,已被湖北警方立案.经多方了解,江苏沐雪公司法定代表人及相关重要人员已被湖北警方控制.该信托计划已从2月1日起暂不接受投资顾问江苏沐雪操作指令.

上述接近账户的人士推测,很可能是投资顾问与次级受益人的内讧导致了这次事件,投资顾问的交易指令违背了次级受益人的意愿.而被立案的投资顾问所诈骗挪用的资金可能是别的地方的资金,与该信托账户资金无关.

路透获得的消息称,深圳凯雷此前曾向天津信托和中国银行表达过想要更换投资顾问的意愿,但是被拒绝.该消息尚未获得证实.(完)

(发稿 张胜男/谢衡/吴云凌; 审校)

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