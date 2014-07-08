天津生态城获批将与新加坡开展跨境人民币创新试点--消息

路透香港7月8日 - 三位消息人士透露，中国央行已批准天津生态城与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点，包括跨境人民币贷款等。央行上个月才批准了苏州工业园区的跨境人民币创新业务试点。

消息人士表示，央行已下发天津生态城跨境人民币创新业务试点管理暂行办法及实施细则，具体开展政策包括跨境人民贷款业务、股权投资基金人民币对外投资业务、生态城内企业发行人民币债券、个人对外直接投资跨境人民币业务等。

“我们已经在积极进行天津企业客户的储备，比如跨境贷款、企业发债等业务，万事俱备，就等着央行宣布试点‘东风’了。“一家中资国有银行新加坡分行人士称。

另一位接近监管层人士透露，周三中国央行即将宣布上述试点启动，该项政策主要促进人民币资金回流，降低贷款成本，提高中资企业国际竞争力。他并透露，天津生态城跨境人民贷款自政策下发之日起至本年内已获批20亿元人民币额度。

天津生态城管委会办公室证实周三将与央行天津分行召开跨境人民币创新试点的新闻会。路透暂未联络到央行天津分行。

位于天津滨海新区的中新天津生态城，是2007年底中国、新加坡两国政府战略性合作项目，占地面积约为30平方公里。它计划用10-15年时间，建成人口规模达35万人的国际生态城市样板。

根据暂行办法，开展跨境人民币创新试点的企业需注册在天津生态城内，而银行包括新加坡银行机构（包括中资银行新加坡分支）及天津市设立的银行业金融机构。

去年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议，中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。其他项目还包括指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动、推动中国企业直接上市。

今年6月13日，中国央行批复同意江苏省苏州工业园区与新加坡银行机构开展跨境人民币贷款等四项跨境人民币创新业务试点。随后，中国工商银行、中国银行、建设银行、汇丰银行等均已向园区内企业发放跨境人民币贷款，标志着人民币跨境流动渠道进一步开展。（完）

(记者 赵红梅; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。