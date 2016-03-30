天津银行与浙商银行首日挂牌 开盘均持平于招股价

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月30日 - 中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)与浙商银行(2016.HK)周三首日挂牌，开盘均持平于招股价。
天津银行开盘报7.39港元，浙商银行开盘报3.96港元，大市恒生指数.HSI则开高0.88%。
两家银行同期招股，招股反应亦相若，面向散户认购的公开发售部分未能获得足额认购，国际配售部分则轻微超额认购，均以接近招股价区间下限定价。
天津银行是次发售9.955亿股H股，首次公开发售（IPO）集资73.57亿港元。浙商银行发售33亿股H股，集资130.68亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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