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中国财经 | 2016年 3月 30日 星期三 09:45 BJT

天津银行与浙商银行首日挂牌 开盘均持平于招股价

路透香港3月30日 - 中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)与浙商银行(2016.HK)周三首日挂牌，开盘均持平于招股价。

天津银行开盘报7.39港元，浙商银行开盘报3.96港元，大市恒生指数.HSI则开高0.88%。

两家银行同期招股，招股反应亦相若，面向散户认购的公开发售部分未能获得足额认购，国际配售部分则轻微超额认购，均以接近招股价区间下限定价。

天津银行是次发售9.955亿股H股，首次公开发售（IPO）集资73.57亿港元。浙商银行发售33亿股H股，集资130.68亿港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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