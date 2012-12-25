天齐锂业拟增发募资收购澳洲锂矿

路透上海12月25日 - 中国四川天齐锂业股份有限公司(002466.SZ)周二公告称,拟非公开发行股票募集资金总额不超过40亿元人民币,用于收购澳洲锂矿企业泰利森的股权等.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,本次非公开发行股票数量不超过17,000万股,发行价格不低于24.60元/股,募集资金中除至多37亿元用于泰利森的收购外,另有1亿元拟用于收购四川天齐矿业有限责任公司100%的股权.

公告指出,天齐锂业拟向控股股东成都天齐实业(集团)有限公司购买其间接持有的泰利森19.99%或65%的股权,目前天齐集团通过其附属公司Windfield Holdings Pty Ltd(文菲尔德)已合法持有Talison Lithium Limited(泰利森)19.99%的普通股股权.

文菲尔德以协议安排方式收购泰利森已取得中国国家发改委、商务部、外汇管理局批准及澳大利亚外资审查委员会无异议的批复,并与泰利森签署了《协议安排实施协议》.文菲尔德收购泰利森剩余80.01%的股权还需取得泰利森股东大会审议通过及澳大利亚法院程序性听证.

鉴于天齐集团承诺其间接拥有的泰利森股权均全部由天齐锂业收购,公司收购天齐集团间接持有的泰利森权益将为19.99%或65%,但要视文菲尔德收购能否成功.在文菲尔德收购泰利森最终完成后,公司将修正本次非公开发行股票相关议案.

公告还指出,收购天齐集团间接持有的泰利森股权将分两个阶段实施:第一阶段,公司以自有资金收购天齐集团通过文菲尔德已间接持有的泰利森760万股股权,该股权占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的6.64%;后续阶段为收购剩余泰利森股权,将根据本次非公开发行募集资金筹措情况实施.

天齐锂业11月曾公告称,控股股东成都天齐实业(集团)有限公司旗下子公司正推进收购澳洲一锂矿企业Talison Lithium Ltd.,(泰利森)TLH.TO的相关事宜,若收购成功,天齐集团未来拟将该企业股权注入天齐锂业.

天齐锂业因拟披露重大事项自12月6日起停牌,停牌前收报24.35元,公司股票将于今日起复牌.(完)

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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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