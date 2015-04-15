天威集团称15亿元中票付息存不确定性 正常付息日为下周二

路透上海4月15日 - 中国保定天威集团有限公司发布特别风险提示，所发行的15亿元人民币中期票据，应于4月21日(下周二)兑付利息，由于天威集团发生巨额亏损，利息偿付存在不确定性。

在天威集团旗下上市公司保变电气(600550.SS)发布的重要事项公告中，提及上述事项。天威集团是次应付利息金额为8,550万元，该公司正通过多种途径筹集偿债资金。

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。

天威集团所涉及中票期限为五年，票面利率5.70%，原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为BB。主承销商为建设银行(601939.SS)(0939.HK)。

至于上市公司--保变电气自身所发行的ST天威债，也将自今日(15日)起实施风险警示。因联合信用评级公司对其主体和所发债券评级均为A+，属于实施风险警示情形范围。(完)

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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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