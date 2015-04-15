天威集团称15亿元中票付息存不确定性 正常付息日为下周二

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海4月15日 - 中国保定天威集团有限公司发布特别风险提示，所发行的15亿元人民币中期票据，应于4月21日(下周二)兑付利息，由于天威集团发生巨额亏损，利息偿付存在不确定性。
在天威集团旗下上市公司保变电气(600550.SS)发布的重要事项公告中，提及上述事项。天威集团是次应付利息金额为8,550万元，该公司正通过多种途径筹集偿债资金。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。
天威集团所涉及中票期限为五年，票面利率5.70%，原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为BB。主承销商为建设银行(601939.SS)(0939.HK)。
至于上市公司--保变电气自身所发行的ST天威债，也将自今日(15日)起实施风险警示。因联合信用评级公司对其主体和所发债券评级均为A+，属于实施风险警示情形范围。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数