天威集团称尚未筹措到资金 今日中票付息仍存较大不确定性

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司再次发布风险提示公告，称截至公告发布之时，公司尚未筹措到付息资金，所发中票今日付息仍存在较大不确定性。
天威集团在中国债券信息网发布公告时间为周二，但落款日期为周一。因此尚无法完全确定该中票付息已经违约，具体还有待今日工作日结束后情况而最终确认。
此前路透分别致电天威集团和主承销商--建设银行(601939.SS)(0939.HK)相关人士。但均无法取得联络。
上周天威集团发布公告称，所发行的15亿元人民币中期票据，由于发生巨额亏损，本应今日偿付的利息存在不确定性。应付利息金额为8,550万元。
该期中票为2011年发行，期限为五年，票面利率5.70%，原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为BB。
2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。