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中国财经 | 2015年 4月 21日 星期二 11:25 BJT

天威集团称尚未筹措到资金 今日中票付息仍存较大不确定性

路透上海4月21日 - 中国保定天威集团有限公司再次发布风险提示公告，称截至公告发布之时，公司尚未筹措到付息资金，所发中票今日付息仍存在较大不确定性。

天威集团在中国债券信息网发布公告时间为周二，但落款日期为周一。因此尚无法完全确定该中票付息已经违约，具体还有待今日工作日结束后情况而最终确认。

此前路透分别致电天威集团和主承销商--建设银行(601939.SS)(0939.HK)相关人士。但均无法取得联络。

上周天威集团发布公告称，所发行的15亿元人民币中期票据，由于发生巨额亏损，本应今日偿付的利息存在不确定性。应付利息金额为8,550万元。

该期中票为2011年发行，期限为五年，票面利率5.70%，原评级为主体债项均为AA+，当前最新评级为BB。

2014年天威集团合并报表累计利润总额-1,014,028万元，同比增亏377,730万元。原因主要是新能源行业市场萎缩，产能过剩、产品价格走低等情况仍未明显好转，收入成本倒挂现象严重，部份新能源公司处于停产状态所致。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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