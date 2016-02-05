天威集团再曝违约风险 11天威MTN1本息兑付存不确定性

路透上海2月5日 - 中国保定天威集团周五公告，其发行的2011年度第一期中期票据11天威MTN1应于2月24日兑付本息，由于公司持续亏损、资金枯竭，主要资产被轮候查封，兑付本息存在不确定性。

该期中票发行总额10亿元，期限五年，利率5.85%，应付本息金额为10.585亿元，主承销商为建设银行(601939.SS)(0939.HK)。

去年4月，天威集团所发的另一只中票(11天威MTN2)CN1182127=CFXS未能如期付息，成为银行间市场首个国企发行的债券违约案例。该期中票发行规模15亿元，将于今年4月21日到期。

公告显示，由于持续亏损、资金枯竭，天威集团已于2015年9月向河北省保定市中级人民法院提交破产重整申请；2016年1月8日，河北保定中院裁定受理了天威集团及其三家子公司的重整申请。

去年6月，11天威MTN1主承销商建设银行曾召集持有人会议，要求11天威MTN1提前加速到期，并要求天威集团及相关方向持有人公开2012年8月至2014年12月期间所有资产股权交易相关文件。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完)

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