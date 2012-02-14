（新闻稿）2012天下经济论坛：魏家Ｆ４ 合体打造顶新霸业

文／熊毅晰 摄影／邱剑英（本文由路透合作伙伴提供，路透对其内容不负责任）

从彰化小镇出外打拚，带着台湾人的淳朴个性与精明头脑，靠着喂饱中国人的肚子，闯出顶新集团霸业。魏家四兄弟，让世界看见：手足同心、齐力铸金的合体力量。

从台湾到大陆经商有成的顶新国际集团魏家四兄弟，让全世界看到台商价值的合体“超人”。

11月5日，中国食品市场传出震撼业界的大事。全球碳酸饮料二哥百事可乐，把在中国的生产、销售及商标旗下所有产品，都卖给康师傅，换取康师傅饮品控股5％股权。希望藉助这个在中国泡面与饮料市场，喊水会结冻的台商，止住亏损、止住被可口可乐愈甩愈远的市占差距。全世界企图仰仗康师傅在中国市场沾利的，还包括在中国市场发展，常遭遇不顺的日本人。1999年，在康师傅营运陷入低潮时，及时雪中送炭的三洋食品；或是03年後，陆续锦上添花的伊藤忠商事与朝日啤酒。他们都有个共通点，就是单纯入股、放手由康师傅经营管理，靠着投资轻松赚中国财。1992年，魏家四兄弟带着四亿一千万台币到大陆；今年，预估营业额将近三千六百亿元，获利约二百四十亿元。四兄弟各有什麽特质，团结地打造出像顶新这样的企业传奇？前电视主播、去年底甫被延揽至顶新控股与味全，担任公共事务室副总的李传伟说，若把人的能力分成业务、财管、梦想、公关四大象限，通常能够担任CEO或创业家的，都是在某一象限有特别突出的表现，“很难找到四种特质兼具的领导者，”他说。“但顶新四位董事长却因为团结与互补，成就了一个全方位的领导体系，”李传伟说。

霸气梦想家 魏应州

在“大董”的魏应州身上，虽然有着长兄如父的威严与霸气，但他敢做梦的性格，也很早就为顶新许下目标：“两岸最大食品集团”。更重要的是，魏应州是一位务实的梦想家。不停止做梦，却不做遥不可及的梦。2007年，康师傅相继在泡面、茶饮料、包装水拿下中国市占率第一名後，魏应州已经开始往下一个梦前进，“要成为一家总市值超过五百亿美元的世界级集团。”阶段性的勾勒梦想，魏应州也有着专注当下的固执。前ＩＢＭ全球企业谘询服务事业群总经理刘镜清说，02年他带着ＩＢＭ亚太区中小企业主管，拜访魏应州。当老外主管在台上向魏应州简报全球化时，“你叫他可以下来了，换我讲卡紧，”魏应州听不到十分钟，二话不说马上叫刘镜清请老外结束。“全世界都要进来中国，我干嘛要想出去？”後来魏应州对刘镜清说。当时压根也没想要并购的魏应州，不想在不切实际的做法上，浪费时间。别认定魏应州是无法听别人意见的老板。刘镜清到ＩＢＭ前，曾经在顶新工作三年，帮集团导入ＥＲＰ，常与老板接触。“魏应州其实是一个非常爱向员工学习的老板，”他回忆。

向员工学习 带人又带心

“他很愿意听你讲，你们原来的公司有什麽地方厉害，”刘镜清说。康师傅进入扩张期之後，大量启用知名台湾企业，与外商的高阶经理人。“大董自己有一张企业名单，凡不是他名单上企业出来的人，他都不录用，”刘镜清回忆。家里七个姐弟妹的生活压力，魏应州初中毕业後，就放弃升学，和父亲一同从事蓖麻油的家庭油脂加工厂。他二十五岁时，父亲逝世。提早独当一面的他，社会历练丰富，深知事业要成功，必先有人才汇集。尽管自己学历不高，魏应州却非常尊重读书人，尤其是专业人才。对人尊重，对事却严格。一位顶新的高阶主管私底下表示，早年的魏应州不仅自己是一天工作十二到十六小时的工作狂，对跟在他身边的主管们也比照要求。魏应州带人带心，有许多体贴的做为。康师傅控股幕僚长柯元达提及，康师傅刚进中国时，大量启用山东临沂人，因为山东人最忠诚。当时外界月薪两百人民币，康师傅的月薪是六百人民币，并且以专车载父母到天津总部参观，安心又安家。这群人後来成为康师傅在中国开枝散叶的中坚干部。对台干，每年端午节由大董魏应州夫人，率领台干妻子一起亲手包粽子，第二天配送到中国各地的台干家里，让他们吃到台湾味道的家乡粽。最重要的是“坐轿子，也要抬抬轿子。”魏应州曾经讲过的轿子哲学，除了带队往前冲外，也为团队营造舞台。兄弟之间，也可以见到魏应州的公平精神。前几年，为了对并购味全後的不顺表示负责，魏应州硬是把顶新集团董事长的位置，交给二弟魏应交，自己退居掌管集团旗下的康师傅。

谨慎策略家 魏应交

尽管在进入2000年前後，魏应交就慢慢在康师傅的营运“脱队”，离开天津，较常驻上海，为当时已投资入股的卖场通路乐购、以及房地产事业做准备。身为顶新控股董事长，他对集团所有事业的熟悉程度高。谈到康师傅拿下百事可乐，在中国二十四家饮料装瓶厂，百分之百股权时，魏应交的战略是“联合次要敌人，打击主要敌人。”魏应交强调，康师傅目前在中国的营收规模，是可口可乐中国的1.2倍，但对可口可乐的防卫，从来就不敢掉以轻心。明年商务部审批通过这项并购案後，将拉大与可口可乐在中国的距离，达到1.7倍。同时在碳酸、果汁、运动饮料，将发挥高度综效。他接着说，“可口可乐是一家市值一千亿的公司，你不去干扰它，它会在中国持续壮大，反过来打你，长期会输。”谨慎处事与讲究策略运用，或许是大哥放心把集团董事长交棒给魏应交的原因。 同业也看好。亚洲最大瓶盖制造厂宏全国际董事长戴宏全指出。康师傅是中国少数从瓶盖、瓶身到装瓶，一条龙都自己做的饮料厂。过去这样的垂直整合，曾经让它的营运一度很吃力。但现在倒是走出独特的经营模式，“并购百事可乐更有相乘效果，”虽做不到康师傅的生意，戴宏全仍公允地说。元大证券分析报告也下了评论，“强强相加，将稳坐中国第一。”在业务出身的魏应交身上，没有业务员常见的圆滑与狡黠，倒是多了几分热情与实在。

谨守客家人的家庭价值

魏应交说，尽管父亲较早离开他们，但严格的父亲其实留给他宝贵的资产，是客家人注重家庭的价值观。四兄弟四妯娌早期在天津时，一起住在格陵园，以致他至今仍不菸不酒。魏应交主要负责地产开发，目前手上共有约八个项目。例如去年中以101.6亿元刷新工业区土地拍卖新高价，买下味全在三重的老厂，目前已请日本六本木之丘森大楼（Mori）的规划设计团队进行。今年九月，魏应交标下位於敦化南路上的中华票券金融大楼，未来将结合周边的都更土地，兴建高级住宅区。魏应交分享的经营哲学，就是要物超所值，“不论是3.8元泡面，或一坪二百万的房子，原则就是创造物超所值。想我的销售点和顾客的利益点，交点在哪里？”一碗泡面的价格，是中国大陆时薪的一半，这是庶民经济学；一坪两百万敦化南路房地产，是以价值取胜。顶新回台地产事业的第一桩大手笔，是2009年顶新陆续买进台北101国际金融大楼的股权，目前已是持有101超过37％、最大单一民间股东。事实上，当年外界并不看好顶新买下101，称其距离赚钱仍遥遥无期。没想到在魏应交的锐意改造，加上陆客潮的涌入，即将转亏为盈，营收也从两年前顶新买入时的2.8亿元，跃至4.5亿元。101的获利，展现魏应交的营运能力。魏应交以八十九楼的观光客拍照服务为例指出，在那里拍一张照片为二百五十元，过去一天的进帐约三万元，经过魏应交实际走过一趟，将动线更改後，一样的收费标准，现在一天进帐高达四十万元。

精明财务家 魏应充

或许是因为财务出身，魏家老三魏应充和其他兄弟相较起来，个性也显得沉稳。看似内敛的魏应充，经营管理也较“慢热”。魏应充目前掌管的味全，顶新在1998年买下时，随即造成顶新现金流量出现大缺口，隔年甚至差点拖累素有康师傅“印钞机”之称的泡面本业。为了解决本业状况优良，但因现金流失衡的“蓝色倒闭”危机，据一位已离职的顶新高阶主管表示，魏家四兄弟先是找了美国最大的玉米浓汤业者康宝，在康宝要求下，进入顶新进行财务调查，结果经过数月，康宝却又打退堂鼓。此时，魏家兄弟找上统一集团。统一这时也要求要对康师傅进行财务调查，但魏家兄弟担忧接下去不知又要拖到何时，因此拒绝了统一的要求。就在这时，日本三洋食品出现。因为对魏家兄弟的本业经营甚表信心，三洋以总金额约1.43亿美元，买下康师傅33％股权，顶新因此度过难关。有趣的是，味全在魏应充的带领下全力变革後，2010年当年味全的每股税後纯益高达3.23元，不仅刷新历史新高纪录，并首度超越国内食品业龙头统一。

积极充实财务素养

国内某投顾分析师表示，味全能够转亏为盈的关键，还是源於康师傅的集团整合效益与资源共享。他以2009年康师傅将杭州冷藏事业售予味全为例指出，康师傅等於用自己退出冷藏产品线，来换取味全可以立足中国的门票。魏应充在经营管理上，也不断学习。为了对已有一甲子年纪的味全进行组织再造，魏应充前几年更积极充实自己的组织与财务管理素养。例如，在宏碁创办人施振荣举办的标竿学院讲座，经常看到魏应充，一身朴素地默默隐身於学员队伍当中。事实上，外界对“三董”最熟悉的，莫过於他们夫妇俩穿着深蓝色上衣，与白色长裤的慈济志工身影。魏应交就说，他今年特地去看魏应充夫妇的《水忏》经文手语演绎，结果看完一场感动不已，特地又跑去看了第二场。“看完，我马上传简讯给我三弟三媳，说家人以他们为荣，非常感恩，”魏应交说。

圆融社交家 魏应行

在魏家兄弟“分工分业不分家”的大原则下，“四董”魏应行目前掌管的，是集团内的流通与便利餐饮连锁业。像近几年在中国的气势，明显高过7-Eleven的全家便利店，就是魏应行的杰作。另外，表现与全家一样抢眼的，还有德克士西式快餐。至今年底为止，全家与德克士预估可以在中国，分别开出800与1212家，营收则分别可以写下人民币18.3亿元，与51亿元的水准.魏家四兄弟中，就属魏应行个性最随和，因此只要有他在的场合，总是有笑声传来。另外，与三位兄长一个比一个作风低调相较，早年顶新集团中，只有魏应行与媒体关系最友好，堪称是顶新集团及魏家的代言人。

高调活跃的最佳代言人

因为外向、敢冲、爱冲，交际手腕活络，回顾顶新的诸多新事业，一开始都是从魏应行手中开始。但一位前顶新高阶主管就坦言，尽管魏应行的开创性十足，但需加强守成。早年包括一开始代表魏家“首发”前进中国，到後来的初入主味全，成效不佳，最後都由哥哥们收拾处理。引起外界最多揣测的， 就是1998年到2000年间，他担任味全董事长时期，除了味全的亏损与资金缺口，比魏家入主时想像得要大，魏应行为了护盘味全股票，甚至还传出和当时有名的股市炒手“阿丁”合作密切。不过，顶新内也有另一派说法表示，康师傅早期在大陆的政商关系，乃至於刚入主味全时，抚平老味全人的反弹，都得力於魏应行的圆融身段。尽管外界对他的评价不一，但可以肯定的是，魏应行在康师傅崛起的过程中，的确扮演了重要的公关与前锋角色。把镜头拉到彰化永靖，魏家超过百年的古厝正在修复。埋首的工匠里面，赫见大木匠师陈天平、雕刻匠师郑楠腾。能够同时请出这些国宝级人物，大概也只有康师傅的魏家兄弟。

重家念乡 回馈故里

在古厝旁，还有一座1比1的试做区。这是魏家兄弟为了百分之百回复古厝原貌，特地斥资一千五百万先试做的“样本”。“这是独创，台湾只有这里有这样做，”人称’平师’的陈天平说。事实上，魏家兄弟为了展现对家乡的回馈与感情，在多年的奔走下，也收购了古厝周边的土地近十五公顷。未来将斥资六十亿元，打造一座集观光休闲、游憩於一身的顶新文化园区。彰化县长卓伯源就得意地说，在区内的饭店、古蹟、纪念公园与面食博物馆，明年陆续完工後，彰化这个“康师傅的故乡”，将是陆客很重要的落脚处。“别看魏家兄弟做生意那麽成功先进，其实，他们对家族与家乡的观念，是最传统的，”卓伯源说。从外商跳到顶新、协助魏应交经营乐购卖场，前乐购策略长陈心希就说，魏家兄弟能够成功的重要原因，就是他们形塑的企业文化，从头到尾都很一致。“拥有创新的经营思维，却一直都保有中国人的传统观念与作风，”陈心希说。的确，尽管在中国致富，但魏家兄弟至今仍保有共产作风。即便是所得，每个人都还是上缴所有获利，再由中央金库统筹发给每个人十五万的月薪。其他像子女零用金、治装费、装潢费等，“中央”都有一定的支出原则。这就是你不知道的康师傅。从台湾乡下出外打拚的四兄弟，致富中国後，依然保有传统台商的初心与本质。 顶新集团每年营收成长率：35％每年获利成长率：30％两岸员工总数：超过8万人全家便利店家数 ( 注3 )：800家德克士西餐店数 ( 注3 )：1212家（分布30个省、382城市）康师傅私房牛肉面店数 ( 注3 )：168家小档案注1：根据知名顾问谘询公司TNS与《Campaign》杂志，於2011年7月发表的「亚太品牌1000强」调查。注2：根据AC Nielsen 2011年9月最新数据。注3：通路店数皆为今年底前预估值。康师傅 稳居中国食品与饮料业龙头泡面、罐装茶、包装水，中国市占率第一泡面 56.5% ，罐装茶 54.6%， 包装水 25.2%A.台北101国际金融大楼预估今年营收：4.5亿台币B.彰化永靖顶新文化园区投资总金额：40亿台币 园区面积：20公顷泡面一天产量1200万包、年产量达48亿包（完）