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时事要闻 | 2016年 10月 17日 星期一 15:43 BJT

美国地质调查局称西藏发生6.2级地震

路透10月17日 - 美国地质调查局(USGS)表示，西藏的喜马拉雅地区周一发生6.2级地震。

尚未有这次地震造成的伤亡损害的报告。这次地震震源深度为25公里(16英哩)，震中在昌都市西北方约300公里(186英哩)。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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