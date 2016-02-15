西藏旅游拟110亿元购第三方支付企业拉卡拉 配套融资55亿元

路透上海2月15日 - 中国西藏旅游股份有限公司(600749.SS)近日公告称，拟以发行股份和支付现金的方式购买国内知名第三方支付企业--拉卡拉支付股份有限公司100%股权，后者作价110亿元人民币；同时定向增发股份配套融资55亿元。

公告显示，在110亿元收购款项中，25亿元以现金支付，85亿元由西藏旅游通过发行股份支付，发行价为18.65元/股。而配套融资发行价亦为18.65元/股，筹集款项中，除用以支付现金对价和本次重组相关中介费用外，24.4亿元用于增资拉卡拉小额贷款公司等三个项目，约5亿元用于西藏旅游偿还银行贷款。

在拉卡拉的大股东中，联想控股(3396.HK)持有拉卡拉31.38%股份，这部分股权的交易对价约为34.52亿元；创始人孙陶然直接持有7.67%股份，交易对价约为8.44亿元；孙浩然直接持有的5.39%股权，交易对价为5.93亿元，这三宗皆由西藏旅游发行股份支付。

其余43名拉卡拉股东选择以纯现金、纯股份或现金+股份的方式。在配套融资中，孙陶然和联想控股分别认购34亿元和6亿元。

本次交易完成后，孙陶然及孙浩然将成为西藏旅游的第一大股东和实际控制人，联想控股合计持有西藏旅游23.23%股份，为第二大股东。其中，孙陶然直接持有上市公司24.21%股份，孙浩然直接持有3.39%股份，孙陶然还通过蓝色光标(300058.SZ)间接持有西藏旅游0.54%股份，孙陶然、孙浩然、蓝色光标合计控制西藏旅游28.14%的股份。

孙陶然是蓝色光标的五位共同控制人之一，直接持有后者3.75%股权。而孙陶然和孙浩然构成一致行动关系。

拉卡拉原已搭建VIE（协议控制）架构，意在海外上市。此次收购，将使拉卡拉登陆国内资本市场。西藏旅游称，本次重组后，尽管控制人变更和拉卡拉的作价超过西藏旅游原有资产总额的100%以上，但本次交易并未构成借壳。

拉卡拉股东方承诺，公司在2016至2018年实现的净利润数分别应达4.5亿元、8.6亿元和14.5亿元。西藏旅游称，公司拟通过本次重组引入第三方支付企业，立足西藏，实施“旅游＋第三方支付服务”战略，重组后公司主业将成为旅游与第三方支付双主业。

西藏旅游自去年11月底开始停牌，筹划资产重组，停牌前该股收报23.62元。（完）