日本全国银行协会将雇用外部审计师防止Tibor操纵--日经

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京7月5日 - 据日本经济新闻周五报导，日本全国银行协会将雇用外部审计师参与，以防操纵东京银行间拆放款利率(Tibor)的行为。
日本全国银行协会开展此举前，全球正对指标贷款利率进行审查。因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标利率，全球多家银行和券商受到了调查。
该丑闻提出了这些指标利率是如何设定的问题，引发了全球性的审查。就TIBOR而言，迄今尚未发现任何操纵行为。
报导还称，在日本全国银行协会目前发布的26种利率中，很少使用的部分利率将被弃用，因其并未准确反映交易水平。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。