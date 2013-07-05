日本全国银行协会将雇用外部审计师防止Tibor操纵--日经

路透东京7月5日 - 据日本经济新闻周五报导，日本全国银行协会将雇用外部审计师参与，以防操纵东京银行间拆放款利率(Tibor)的行为。

日本全国银行协会开展此举前，全球正对指标贷款利率进行审查。因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)和欧元银行间拆放款利率(Euribor)等指标利率，全球多家银行和券商受到了调查。

该丑闻提出了这些指标利率是如何设定的问题，引发了全球性的审查。就TIBOR而言，迄今尚未发现任何操纵行为。

报导还称，在日本全国银行协会目前发布的26种利率中，很少使用的部分利率将被弃用，因其并未准确反映交易水平。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。